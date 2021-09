Baustopp rund ums ehemalige Bocholter Kolpinghaus

Bocholt – Im April wurde das Haus am Europaplatz, in dem früher der Saftladen war, abgerissen. Brahim Krasniqi und Detlev Schultz, die neuen Eigentümer des benachbarten ehemaligen Kolpinghauses und heutigen Stadthotels, wollten auf dem rund 1200 Quadratmeter großen Grundstück eine Terrasse für bis zu 500 Gäste anlegen. Dort sollten auch Tapas und Eis verkauft werden. Doch seit Monaten geschieht rund um das Kolpinghaus so gut wie nichts mehr.