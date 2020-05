Bebauungsplan für Kita-Neubau in Holtwick geändert

Bocholt - Es tut sich was beim geplanten Neubau der Kindertagesstätte St. Ludger in Holtwick. Der Ausschuss für Planung und Bau hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Änderung des Bebauungsplans ausgesprochen. Dieser würde es ermöglichen, die Kita auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule St. Bernhard zwischen Aloysianastraße und Hoves Esch neu zu bauen.