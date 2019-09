Bocholt - Beim Logo „BTHVN“ wird sofort klar, um wen es geht, auch wenn die Vokale fehlen: um Ludwig van Beethoven. Der wurde im Dezember 1770 in Bonn geboren und hätte nächstes Jahr seinen 250. Geburtstag. Aus diesem Grunde startet bereits am 14. Dezember dieses Jahres ein Jubiläumsjahr mit Hunderten von Veranstaltungen – zwei davon in Bocholt.