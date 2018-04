Begeistert von der Schokofahrt

Bocholt/Rhede. Gemeinsam mit den Bocholtern Heinz-Jürgen Droste (63) und Martin Schulten (58) nimmt Werner Messing (63) seit Donnerstag an der dritten Schokofahrt teil. „Es macht Spaß, so etwas zu erleben. Es ist ein tolles Erlebnis“, sagte der Rheder am Samstag im Telefongespräch mit dem BBV. Das Trio wird am Ostermontag zurückerwartet.