Bocholt - Sie bestücken Supermärkte, liefern Online-Bestellungen und versorgen Krankenhäuser – mehr denn je halten Lkw-Fahrer Deutschland in der Corona-Krise am Laufen. Und Tausende Menschen danken ihnen dafür in den sozialen Netzwerken. Doch in ihrem Berufsalltag kommt davon bei ihnen nur wenig an.