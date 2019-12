Behindertentransporter nimmt Mercedes die Vorfahrt

Bocholt-Hemden – Ein sieben Jahre alter Junge und zwei Erwachsene sind am Samstagmittag bei einem Autounfall in Hemden verletzt worden. Offenbar hat der 65-jährige Fahrer eines Behindertentransporters, der mit drei weiteren Personen besetzt war, gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Alte Aaltener Straße/Hemdener Ringstraße einem 38-jährigen Bocholter die Vorfahrt genommen.