Bei Stefan Iding gibt es derzeit Gänse- und Hühnernachwuchs

Bocholt - Der Frühling ist für Stefan Iding die beste Zeit des Jahres. Der 52-Jährige ist Vorsitzender des Kleintiervereins Euregio Aalten-Bocholt und hat um diese Jahreszeit eine volle Kinderstube. „Egal, wann Ostern ist, die Junggänse schlüpfen gefühlt um Ostern herum“, sagt der Bocholter. So auch in diesem Jahr. Seine Fränkischen Landgänse haben in dieser Woche Nachwuchs bekommen, einige Hühner brüten noch oder werden im Brutkasten schlüpfen.