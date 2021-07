Bei der Dinxperience gibt es 150 Auftritte an einem Sonntag

Bocholt/Dinxperlo - Es war ein großes Hin und Her um das große grenzüberschreitende Festival „Dinxperience“. Nun soll es die deutsch-niederländische Veranstaltung doch geben, am Sonntag in einer Woche, also am 18. Juli. Dann werden in 45 Künstler und Gruppen erwartet, die auf 25 Bühnen in Deutschland und den Niederlanden knapp 150 Vorstellungen geben sollen.