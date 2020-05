Bekommt Bocholt eine zweite Hochschule?

Bocholt – Überraschung in der Ratssitzung: Vertreter der Fachhochschule Münster und des St.-Agnes-Hospitals stellten am Mittwoch den Stadtverordneten Pläne für eine neue Akademie für Pflegefach- und Rettungsdienstberufe in Bocholt vor. Der Neubau für den „Gesundheitscampus Westmünsterland“, der schon im Studiensemester 2021/2022 an den Start gehen könnte, soll in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus entstehen. Der Rat signalisierte breite Zustimmung zu dem Projekt.