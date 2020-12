Bocholt – In der Dingdener Heide gibt es einen, am Pröbstingsee in Borken und gleich 18 in Grenznähe auf niederländischer Seite. Die Rede ist von modernen Campingplätzen. Bocholt hat keinen. Aber in dieses Thema, das in den vergangenen 20 Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde, kommt möglicherweise neues Leben.