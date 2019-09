Bekommt die Ewibo Vorrang bei Grundstücks-Deals?

Bocholt - Die Pläne der städtischen Verwaltung mit der Ewibo als Wohnungsbaugesellschaft sind deutlich weitreichender als bisher bekannt. Die Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt soll nicht nur das Grundstück der alten Feuerwache an der Bleiche bekommen – sie soll generell bevorzugt an städtische Grundstücke kommen, wenn diese mit mehrgeschossigen Häusern bebaut werden können. Das ist der Vorschlag, den Kämmerer Kai Elsweier dem Rat für die Sitzung am 9. Oktober vorlegt.