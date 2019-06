Bellende Hunde verscheuchen Einbrecher

Bocholt – Zwei bellende Hunde haben in der Nacht zu Dienstag an der Kaiser-Wilhelm-Straße möglicherweise einen Einbruch vereitelt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Tiere in der Bocholter Wohnung gegen 2.30 Uhr plötzlich vor der Badezimmertür gebellt. Am nächsten Morgen bemerkte die Bewohnerin dann Einbruchsspuren.