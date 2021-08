Benefiz-Radtour durch Europa: Bocholter hat bisher Geld für 26 Chemotherapien gesammelt

Bocholt - Bisher hat Peter Schlatt 24 Tage auf dem Fahrrad verbracht und fast 2000 Kilometer zurückgelegt. Schweden hat der Bocholter inzwischen hinter sich gelassen und ist nun in Kopenhagen angekommen. Wie berichtet, radelt der 39-Jährige derzeit durch Europa, um damit Geld für krebskranke Kinder in Mexiko zu sammeln. Damit will er den bedürftigen Kindern Chemotherapien ermöglichen. Die Benefiz-Aktion trägt den Titel „Velosperanza“.