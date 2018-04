Bernd Stelter zeigt seine Qualitäten als Liedermacher

Bocholt - Poetische Texte und Geschichten, die tief in die menschliche Seele blicken lassen – auch das ist Bernd Stelter. Im Bocholter Bühnenhaus präsentiert er mit Unterstützung seines Kabuff-Orchesters, bestehend aus Daniel Goldkuhle an der Gitarre und Tobias Sudhoff am Piano, am Samstag und am Sonntag Lieder, die das Leben schreibt, oft gespickt mit einer gesunden Portion Blödsinn.