Besuch auf dem Bocholter Wertstoffhof

Bocholt - Der Wertstoffhof war 1997 gerade einmal zehn Wochen geöffnet, da kamen schon durchschnittlich 150 Fahrzeuge am Tag. Und es stellte sich auch schon eine absolute Spitze heraus: der Dienstag. Das ist neben dem Samstag auch heute noch der Tag, an dem die meisten Bocholter den ESB-Hof an der Schaffeldstraße ansteuern, berichtet Abfallberaterin Petra Tacke.