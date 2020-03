Besucheransturm auf Baumärkte

Bocholt - Noch mal eben Schrauben, Tapete oder Farbe kaufen – diese Idee hatten Anfang der Woche scheinbar viele und suchten in Scharen die Baumärkte auf. Doch während sich Inhaber an normalen Tagen über so eine Nachfrage freuen würden, sorgte der Besucherandrang in Zeiten der Corona-Pandemie für neue Herausforderungen. Doch mittlerweile hat sich die Lage entspannt.