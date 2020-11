Betrüger mit „Microsoft-Masche“ erfolgreich

Bocholt - Ein 79-jähriger Bocholter ist am Donnerstag auf die bekannte Microsoft-Betrugsmasche hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein Betrüger Zugriff auf den Rechner des Bocholters, in dem er am Telefon behauptete, Mitarbeiter des Software-Herstellers Microsoft zu sein.