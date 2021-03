Betrugsprozess: Angeklagter Bocholter sagt vor Landgericht aus

Bocholt/Münster – Am zweiten Prozesstag um ein Trio, das vor allem ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen um ihre Altersvorsorge betrogen haben soll, hat der angeklagte Bocholter ausgesagt. „Er hat sich zur Sache eingelassen und eingeräumt, dass er Leute um ihr Geld gebracht hat“, sagte Dr. Steffen Vahlhaus, Pressesprecher des Landgerichts Münster, am Freitag auf BBV-Anfrage.