Betrunkener BMW-Fahrer gefährdet in Bocholt den Verkehr

Bocholt - Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagnachmittag um 16 Uhr mit seinem weißen BMW in Bocholt unterwegs gewesen. Der 41-Jährige fuhr über die Uhlandstraße, die Industriestraße, die Ebertstraße und die Willy-Brandt-Straße. Bei seiner Fahrt gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. In der Nacht störte die 42-jährige Frau des Bocholters dann die Nachtruhe.