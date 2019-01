Bocholt - Der Neujahrsabend endete für einen 37-jährigen Bocholter in der Gewahrsamszelle. Der Mann hatte um 22.35 Uhr in seiner Wohnung randaliert. Ein Nachbar des Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Vicherow-Straße bat den Randalierer um Ruhe. Daraufhin wurde der betrunkene 37-Jährige handgreiflich und ausfallend, teilt die Polizei mit.