Bocholt - Angeklagt war der Bocholter wegen Vergewaltigung in drei Fällen. Ihm drohte damit eine längere Freiheitsstrafe. Verurteilt wurde der 51-Jährige aber am Donnerstag vom Landgericht Münster wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Er muss eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro zahlen. Von den Vorwürfen der Vergewaltigung sprach ihn das Gericht frei.