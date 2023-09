Bewohnerin erwischt Einbrecher in Bocholt

Bocholt - Die Bewohnerin eines Wohnhauses in Bocholt hat nachts einen Einbrecher in ihrer Wohnung erwischt. Ihre Reaktion vertrieb den Täter.

Der unbekannte Mann war am frühen Donnerstagmorgen in das Wohnhaus am Mühlenweg eingebrochen. Die Bewohnerin bemerkte gegen 4.40 Uhr, dass der Einbrecher in ihrer Wohnung war.

Die Frau schrie den Täter, der daraufhin flüchtete. Allerdings hatte er zuvor schon Schmuck erbeutet, wie die Polizei mitteilt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise unter 02871/2990.