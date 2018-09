Bezirksausschuss diskutiert über Kreuzung in Lowick

Bocholt - Macht ein Kreisverkehr die Kreuzung von Thonhausenstraße und Elsenpass in Lowick sicherer? Diese Frage stellte sich jetzt der Bezirksausschuss West. Das Thema hatte die FDP auf die Tagesordnung gebracht. Es bestehe Handlungsbedarf, da der Verkehr an der Stelle durch das geplante Neubaugebiet am Essing Esch noch zunehmen werde, so die Begründung.