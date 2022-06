Bocholt - An der Westfälischen Hochschule in Bocholt ist am Dienstag ein Bionik-Lehrpfad eröffnet worden. An vier Stationen können Spaziergänger – vor allem Familien mit Kindern – anschaulich erfahren, welche Phänomene der Natur in der Technik eingesetzt werden. Weitere Tafeln sollen noch hinzukommen.