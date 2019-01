Bissige Pointen und leichter Humor aus der Herkuleskeule

Bocholt - Ohne Umschweife eröffnete das politische Kabarett aus der Herkuleskeule in Dresden seinen Auftritt mit einem Blick auf das letzte Wahlergebnis im neuen Bundesland. 27 Prozent der Stimmen in Sachsen waren der Alternative für Deutschland (AfD) zugutegekommen. An dieser Bevölkerungsgruppe, so die Kabarettisten, wollten sie daher mit ihrem aktuellen Programm „Ballastrevue“ nicht einfach vorbeireden.