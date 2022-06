Bocholt - Das Versprechen gab Josef Budak seinem Vater am Sterbebett. Er werde die Kirche in seiner Heimat, dem kleinen Dorf Kafarbe in der Südosttürkei, renovieren, einen Glockenturm bauen und eine Glocke einsetzenn versprach der Bocholter. 16 Jahre ist das jetzt her.