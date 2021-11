Bocholt - Ein langes Shoppingerlebnis, angelehnt an den „Black Friday“, mit zahlreichen Angeboten und der Eröffnung des Weihnachtsmarktes soll die Kunden in die Bocholter Innenstadt locken. Am Freitag, 26. November, laden die Werbe- und Straßengemeinschaften sowie das Stadtmarketing zum Shopping Friday ein.