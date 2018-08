„Blaulichtfamilie“ läuft durch den Kreis Borken

Bocholt/Kreis Borken - Da staunten viele Marktbesucher am Samstagmittag nicht schlecht, als Feuerwehrleute in voller Montur und mit Atemschutzgeräten auf dem Rücken in Bocholts „gute Stube“ liefen, zumal von einem Feuer weit und breit nichts zu sehen war. Der Einsatz hatte auch einen ganz anderen Hintergrund: Sie machten Werbung für den Benefiz-Lauf der „Blaulichtfamilie“ durch den Kreis Borken.