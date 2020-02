Bocholt - Die Eisenbahnbrücke, die im Kubaai-Gebiet direkt hinter dem Theodor-Heuss-Ring über die Aa führt, sollte erst einmal stehen gelassen werden: Das fordert die Stadtpartei in ihrem Antrag für die kommende Ratssitzung am Mittwoch, 19. Februar, in der Mensa der Gesamtschule.