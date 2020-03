Bleker-Gruppe baut Opel-Filiale in Bocholt

Bocholt/Borken - Die Bleker-Gruppe wird ab dem Sommer auch die Automarke Opel in Bocholt anbieten. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Borken hat und über 700 Mitarbeiter beschäftigt, baut zurzeit an der Industriestraße den Standort als neuer Opel-Vertragshändler für Bocholt auf. Direkt daneben ist die Citroën-Filale der Bleker-Gruppe zu finden. Außerdem betreiben die Borkener hier auch noch das Peugeot Löwen-Centrum in der Straße Im Königsesch.