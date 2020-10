Blick hinter die Mauern der Hirschbrauerei Tangerding

Bocholt - Wenn man ältere Bocholter nach Bocholter Bier fragt, dann fällt schnell ein Name: Tangerding. Die Hirschbrauerei Tangerding war jahrzehntelang die einzige Brauerei im westlichen Münsterland und produzierte bis zu ihrem Ende 1981 in Stenern Export, Pils und Altbier. Was ist fast 40 Jahre danach noch von der Hirschbrauerei zu sehen? Das BBV begab sich am Gut Tangerding in Stenern auf Spurensuche.