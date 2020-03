Bocholt. Am Montag, 23. März, kommt der Blutspendedienst in die Stadt. Eigentlich hatte das DRK an diesem Tag gleich zwei Termine in Bocholt geplant – einen in Spork und einen in Barlo. Der Termin in Barlo muss ausfallen – denn seit ein paar Tagen dürfen die Mitarbeiter die beiden Blutspendemobile nicht mehr nutzen. Eines davon sollte Montag in Barlo am Pfarrheim St. Helena stehen.