Bocholt-Gutschein: Verkaufsstelle bleibt geöffnet

Bocholt - Die Verkaufsstelle für die Bocholt-Gutscheine in der Nordstraße 32 bleibt weiter geöffnet. Das teilt die Stadtmarketinggesellschaft jetzt mit. Demnach wird es den Laden in der ehemaligen Bäckereifiliale „zunächst bis zum 15. August“ geben. Der Grund: „Die Tourist Info in der Nordstraße könnte dem Ansturm aufgrund des kleinen Ladenlokals im Moment nicht gerecht werden“, sagt das Stadtmarketing.