Bocholt – Gut ein Jahr nach der Idee wird die neue Ausgabe des Bocholt-Monopoly in den Verkauf gehen. „Wir starten am 5. Dezember. Ab dann ist das Gesellschaftsspiel an verschiedenen Stellen in Bocholt und online zu erwerben“, sagt Gerrit Kisters, Vertriebsleiter der Telgter Handelsagentur Cityedition.