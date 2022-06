Bocholt - Bei strahlendem Sonnenschein mit bis zu 25 Grad haben die Besucher des ersten Bocholter DJ-Open-Airs am Mittwoch ausgelassen in der Gigaset-Arena am Hünting gefeiert. Etwa 15.000 Menschen hatten sich auf dem Gelände eingefunden, um zusammen mit den DJs Robin Schulz, Felix Jaehn und „Alle Farben“ Party zu machen.