Bocholt als Studentenstadt wahrnehmen

Bocholt - Befragt man Auswärtige danach, was ihnen als Erstes in den Sinn kommt, wenn sie „Bocholt“ hören, dann dürften längst nicht alle sofort an einen Hochschulstandort denken. Dabei bietet die Westfälische Hochschule an ihrem Campus fast zwei Dutzend Bachelor- und Masterstudiengänge an. Wie es um die Wahrnehmung der Hochschule steht und wie sich diese noch verbessern lässt, darüber haben wir mit Vizepräsidentin Prof. Dr. Tatjana Oberdörster gesprochen.