Tausende Besucher strömen zu „Bocholt blüht“

Bocholt - So voll war es in der Bocholter Innenstadt schon lange nicht mehr: Bestes Frühlingswetter, offene Geschäfte und jede Menge Oldtimer haben am Sonntag Tausende Besucher angelockt. Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause fand erstmals wieder „Bocholt blüht“ mit verkaufsoffenem Sonntag und Oldtimer-Treffen statt. Volle Straßen, volle Geschäfte, volle Cafés: Das weckte Erinnerungen an die Zeiten vor der Pandemie.