Bocholt braucht sieben neue Holzbrücken

Bocholt – Im März 2019 stellte Maik Diepenseifen vom städtischen Fachbereich Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt im Umweltausschuss den Zustand der 13 Holzbrücken in Bocholt vor. Das Urteil fiel erschreckend aus: Viele der Holzbrücken sind marode und müssen ersetzt werden. Wie ist der Zustand heute knapp zwei Jahre später? Was ist mit den Brücken am Aasee, der bekanntlich eine wichtige Rolle als Festort im nächsten Jahr spielen soll, wenn die Stadt ihr 800-jähriges Bestehen feiert? Das BBV fragte bei der Stadt nach.