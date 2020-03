Bocholt erhält vom Land Fördergeld für den Ostwall

Bocholt - Das Land NRW unterstützt den geplanten Umbau der Geh- und Radwege am Ostwall mit rund 200.000 Euro. Das teilte Landesverkehrsminister Hendrik Wüst am Donnerstag mit. Das Geld stammt aus Mitteln des Förderprogramms Nahmobilität 2020, mit dem das Land das Radfahren und Zufußgehen in Städten und Gemeinden attraktiver machen will.