Bocholt führt ein lokales Gutschein-System ein

Bocholt - Das Gutschein-System kommt: Die Stadt Bocholt will kurzfristig und zeitlich befristet ein so genannte „Bocholt Gutscheine“ einführen, um in der Corona-Krise den heimischen Einzelhandel und die Wirtschaft zu unterstützen. Dafür hat der Stadtrat am Mittwochabend eine Million Euro bereitgestellt. Der Beschluss war einstimmig.