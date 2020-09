„Bocholt hoch hinaus“: Mini-Kirmes in der Stadt eröffnet

Bocholt - Eine „Mini-Herbstkirmes“ in der Stadt? Zumindest der „Herbst“ stimmt. Sonst hat die mehrtägige Veranstaltung, die bis zum kommenden Sonntag, 6. September, in der Innenstadt stattfindet, aber keine großen Gemeinsamkeiten mit dem Volksfest, das sonst im Oktober Hundertausende in Bocholts Straßen lockt – und das sei auch so gewollt, sagt Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues.