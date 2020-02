Bocholt kämpft gegen Leerstände in der Innenstadt

Bocholt - Auch in der Innenstadt gibt es rund 40 Leerstände. Besonders betroffen sind die Ränder der Einkaufsstraßen. Aber auch mitten in der Stadt werden Nachmieter für Ladenlokale gesucht. So schlossen zuletzt Pandora und Gerry Weber ihre Pforten. Bei Gerry Weber soll nach BBV-Informationen ein Schuhgeschäft einziehen. Bei Pandora ist noch nicht sicher, was dort hinkommt.