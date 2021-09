Bocholt - Sollen die drei städtischen Gymnasien in Bocholt erhalten bleiben oder werden in Zukunft zwei städtische Gymnasien plus Kapu genügen? Der Schulausschuss hat in seiner letzten Sitzung darüber abgestimmt, welche Empfehlung er der Stadtverordnetenversammlung aussprechen will. Das Ergebnis fiel einstimmig aus.