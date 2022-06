Bocholt - Die Stadt möchte in Bocholt drei neue Fahrradstraßen ausweisen. Auf der Willingsweide im Bocholter Norden, dem Alten Postweg in Lowick und dem (ohnehin autofreien) Schürnbuschweg in der Nähe des Bahias sollen nach dem Willen der Verwaltung künftig Radfahrer Vorrang haben.