Bocholt/Dinxperlo - Eine besonders dankbare und freundschaftliche Stimmung lag an diesem lauen Spätsommernachmittag in der Luft. Im Innenhof des Anholtseweg hatten die Gemeinden Achterhoek, Liemers und die Grenzgemeinden NRWs sowie die am Film „Gren(s)zland“ Beteiligten zu einer Feierstunde geladen.