Bocholt - Die Erleichterung ist Bernd K. (Name geändert) anzumerken. Am Dienstag konnte der 52-Jährige wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Zuvor musste der Bocholter zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen. Dem BBV hat er von seinen Erfahrungen berichtet.