Bocholt/Bochum - In den kommenden sechs Jahren wird ein gebürtiger Bocholter die Zukunft der Hochschule Bochum mitgestalten. Denn Dr. Andreas Wytzisk-Arens wird am 1. März der neue Präsident der Hochschule, an der er bereits seit dem Jahr 2013 als Professor für Geoinformatik tätig ist.