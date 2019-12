Bocholter Angeklagter: „Ich hatte nicht vor, mich umzubringen“

Bocholt/Mümster Im Prozess um den dreifachen Mordversuch auf der B67 in Bocholt sagte am zweiten Verhandlungstag der Angeklagte aus. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass er am 29. April mit seinem Auto auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr gefahren sei, um sich zu töten, bestritt der 48-jährige Bocholter am Mittwoch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Münster mehrfach.