Bocholt/Köln - Zwei Schwerstkranke kämpfen darum, das Selbstbestimmungsrecht über ihr Leben zu behalten. Einer davon ist der 50-jährige Jürgen, ein Patient des Bocholter Palliativmediziners Benedikt Matenaer. Beide kommen in dem 45-minütigen Film „Über mein Ende will ich selbst entscheiden“ zu Wort, der am Donnerstag, 21. März, um 22.40 Uhr im WDR ausgestrahlt wird.