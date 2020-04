Bocholter August-Vetter-Berufskolleg feiert sein 50-jähriges Bestehen.

Bocholt - Mit einem umfangreichen Programm will das August-Vetter-Berufskolleg in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. Wenn die Corona-Krise den Plänen keinen Strich durch die Rechnung macht, dann fahren Ende September 30 Lehrer und 365 Schüler für eine Woche nach Rom. Das dürfte einer der Höhepunkte in der Geschichte der Schule werden, die zunächst „Fachschule für Sozialpädagogik“ hieß. Ein Blick zurück: